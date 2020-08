Bill Gates: ‘Mosquitos não usam máscaras’ e prevê surto de Malária devido ao Covid

billgates

Segundo Bill Gates, é provável que em muitos países a pandemia alcance seu ponto mais alto no pior momento possível: o apogeu da temporada de transmissão da malária

(…)

El multimillonario estadounidense considera que, a medida que el covid-19 se propaga por todo el mundo, “es importante recordar que el animal más mortífero del mundo no se ha tomado un descanso durante esta pandemia“.

[O multimilionário norte-americano considera que, à medida que o covid se propara por todo o mundo, ‘é importante lembrar que o animal mais mortífero do mundo não ficou descansando durante essa pandemia’]

“Los mosquitos no mantienen el distanciamiento social. Y no usan mascarillas. Los mosquitos pican todas las noches e infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada dos minutos de cada día”, escribió Gates.

[‘Os mosquitos não mantêm distanciamento social. Não usam máscaras. Eles picam todas as noites e infectam milhões de pessoas com malária, uma doença que mata uma criança a cada dois minutos de cada dia’ – escreveu Bill Gates no seu blog]

