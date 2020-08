hilde

No TT da jornalista Hildegard Angel

Marielle foi metralhada com Anderson, o governo esconde o nome do mandante, e o povo nem fala mais. Quase 115 mil mortos, por ausência de gestão sanitária do governo, e o povo nem liga mais. O Brasil tem uma população psicopata, e ninguém se dá conta mais.

— Hildegard Angel (@hilde_angel) August 23, 2020