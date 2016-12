Prefeito Mano divulga relação de recursos para 2017: 20 milhões

O prefeito Mano Rufino entrou em contato com este blog e enviou uma relação dos recursos de emendas e outros encaminhados para o ano de 2017, que já serão administrados por Mazinho Serafim, eleito prefeito em outubro.

Na edição deste fim do SENA XXI (jornal de Sena Madureira) Mano e Mazinho preenchem as páginas do semanário do município.

SENA XXI começa a circular nesta sexta em Sena (na capital pode ser encontrado na banca de revista do Araújo-Aviário).

