Só no Acre banco fecha para ‘balanço’ e mídia festeja quem cometeu monstruosidades

Em pleno Século XXI parte da mídia do Acre ainda acredita que os bancos – totalmente globalizados – deixam para fazer seus apuramentos anuais (balanço) no último dia do ano.

Somente em outubro, novembro e dezembro deste ano o Itaú lucrou mais de 5,3 bilhões.

Mas a ideia do ‘balanço’ é como se estivéssemos no começo da década de 70, quando os funcionários se trancavam nas agências no dia 31 de dezembro para contar a dinheirama que as instituições haviam ganho durante o ano todo.

Mas não param por aí as bizarrices…

O pior de tudo é a comemoração de parte da mídia em relação a delinquentes condenados por monstruosidades cometidas no Acre sendo exaltados ao longo do ano e no final.

Sinistro.

J R Brãna B.