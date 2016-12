OESTADOACRE.COM festeja mais de 417 mil acessos! (Obrigado!)

Na arrancada final e com ajuda dos Melhores Leitores, este blog atinge e ultrapassa em mais de 17 mil a meta de visualizações.

A meta era 400 mil acessos.

E sem um décimo da estrutura do principal concorrente da capital.

1 – Nesta sexta, 30, chegamos, às 16h20, a mais de 417 mil acessos.

2 – 139% de crescimento no ano de 2016 em relação ao ano anterior.

3 – Mais de 3 mil seguidores (incluindo twitter do blog, e os pessoais twitter e facebook do blogueiro)

4 – Mês de mais visualizações: Setembro (campanha eleitoral) com 25.201 pagewews

5 – Média/mês: mais de 17 mil acessos

6 – Milhares de curtidas e retwiters diariamente…

7 – Acessos de todos os cantos do Principado de Sena, do Acre, do Brasil e de vários países (países com mais acessos Brasil, Bolívia, Peru, EUA e Portugal)

E tudo isso só foi possível com a ajuda impagável dos Melhores Leitores, repito – que diariamente acessam e passam à frente os posteres publicados aqui.

Sinceramente, muito obrigado, 1 milhão de vezes, Obrigado!

Novos desafios e números em 2017!

Feliz Ano Novo!

J R Braña B.