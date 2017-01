Acre poderá ter novas UPAs 24 horas

Da Agencia Saúde

Novas regras anunciadas pelo Ministério da Saúde tornarão possível colocar em funcionamento unidades prontas e que ainda não atendem a população. Gestor terá oito opções para composição

O Ministério da Saúde anunciou um série de medidas que flexibilizam as formas de custeio das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs 24h) em todo o Brasil. Os gestores poderão definir e escolher a capacidade de atendimento das unidades a partir de oito opções de funcionamento e capacidade operacional. Atualmente, estão em funcionamento no país 520 unidades, mas outras 165 estão concluídas e sem funcionar, e 275, em fase de obras. No estado do Acre, existe uma UPA em fase de obras. Hoje, o estado conta com três UPAs em funcionamento. A expectativa é que, com as novas regras, todas as unidades que estão prontas ou em fase de finalização comecem a atender em curto espaço de tempo, ampliando para quatro o número de unidades no estado.

(…)

Acesse o link da apresentação sobre o anúncio das novas regras para Upas 24H