Igreja Universal após eleição na câmara da capital: ‘O Manoel voltou…!’)

Inusitado.

Manoel Marcos é o novo presidente da câmara de vereadores de Rio Branco.

Pastor da Universal, a mesma igreja do prefeito do Rio, Crivella, e do bispo Edir Macedo, Manoel foi ovacionado por adeptos da igreja, que lotaram o teatro da Ufac.

Quando saiu o resultado da eleição apontando o vereador-pastor presidente eleito, ouviu-sem coro….:

-O Manoel voltou…! O Manoel voltou!…

Voltou para onde?

Pessoalmente, tenho dificuldade de entender isso.

Só entendo que é o Brasil de hoje…

J R Braña B.