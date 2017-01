Cabeças começam a rolar em Sena…

Hoje, primeiro dia da nova gestão da prefeitura de Sena (Mazinho-PMDB), demissões foram efetivadas sem pena.

Em alguns setores, os provisórios deram adeus ao emprego.

Agora, pasmem: tem secretário que está se escondendo para não ir ao local de trabalho avisar das demissões olho no olho do prestador.

Assim é bom, né?

Para ficar bem claro: as demissões são ordem do novo prefeito e quem deve assinar a demissão e ir in loco dar a notícia é o responsável pela pasta.

Secretário metido a esperto, que fica se escondendo e empurrando as coisas ruins para os outros, trabalha contra o prefeito.

J R Braña B.