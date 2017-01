Dona Dora e a sua casa 12.300: ‘Antes ninguém tinha isso, não’ (v)

AgGov:

É sempre um dia de festa quando novas casas são entregues na Cidade do Povo. E não foi diferente nesta terça-feira, 3, quando o governador Tião Viana entregou mais 128 unidades habitacionais para famílias de baixa renda que moravam em áreas de risco a custo zero pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV), um projeto iniciado com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

Com a entrega, Tião Viana chega à notável marca de 12.300 casas construídas e entregues durante sua gestão, sendo 3.131 só na Cidade do Povo, um universo de mais de 50 mil pessoas beneficiadas em Rio Branco, nessa que foi a maior entrega de casas já realizada por um governo do Acre.

“Estamos alcançando este número desde 2011, quando assumi, e isso significa muito. Hoje são mais 500 pessoas que ganham sua casa aqui na Cidade do Povo, um lugar onde já temos escola de ensino fundamental, escola de ensino médio, UPA [Unidade de Pronto Atendimento], unidade policial, centros de cultura, creches e mercados. É um conceito de urbanização que mudou definitivamente a história habitacional do Acre”, disse o governador, ao garantir a entrega de mais 232 casas nos próximos meses, também a custo zero.

(…)

Dona Dora