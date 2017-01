Sena: pagamento de DEZ do município previsto para o dia 20

É o que está previsto.

Agora, se o mês de janeiro for pago 10 ou 15 dias depois, ou seja, no fim do mês em curso ai, sim, o novo prefeito começa dando uma bola dentro.

Atrasar dezembro tem como justificar e todos entendem…mais ou menos…

Atrasar janeiro, não tem como justificar… e ninguém entenderá.

Sabe como é que é:

Agora quem está com a batata quente nas mãos é Mazinho Serafim.

J R Braña B.

PS: ainda hoje, as últimas de Sena…que são as campeãs de acesso aqui no blog. Vou cuidar um pouco da minha saúde (passei o dia cuidando da saúde do coche) com a Dayse Maria e volto com as últimas após caminhada pelo Malecón da Mahantam do Tropical.