Últimas de Sena: Desculpas, acordo, pedido, estádio, arara e autonomia

Bom gesto...

O novo prefeito de Sena, Mazinho Serafim, antes de assumir de direito, ligou para o radialista Jota Alves e pediu desculpas pelos incidentes de fim de ano na FM Dimensão.

É uma boa atitude…para ficar melhor poderia fazer o mesmo com o ex-prefeito, o pastor dono da rádio e, especialmente, pedir desculpas ao Sorriso.

Seria um ato de grandeza política e humana.

Só ganharia o prefeito e o homem Mazinho.

Acordo, acordo…?

Tão falando em acordos no principado de Sena….

Que tipo de acordo?

Inadimplente

A prefeitura de Sena, contam, teria entrado 2017 com as certidões do INSS e FGTS negativas.

Retenção teria sido de mais de 1 milhão.

Putz!

Só uma

O novo prefeito de Sena, quando esteve com o governador Tião Viana, no dia 21 de outubro, fez uma única solicitação: ser recebido uma vez por mês na Casa Rosada.

Razoável.

Uma arara

Disseram hoje ao blog que o ex-prefeito Mano está muito bravo com a vereadora Ivoneide.

Não é pra menos.

Ivoneide embarcou de mala e cuia no novo oficialismo desde os primeiros milésimos de segundo do mandato.

O blogueiro viu uma nota assinada pelo PSB municipal em grupos de waltssap…restrita a grupos de waltssap…talvez o PSB não queira que muitas pessoas leiam a sua nota.

Situação será oposição?

A oposição (Frente Popular) em Sena saiu da eleição esmagada.

E se não tomar cuidado a oposição ao novo prefeito sairá da própria situação.

Inédito: a situação poderá ser a oposição e situação ao mesmo tempo.

Traduzindo: Nelson, Toinha, Gerlen…

Viu, Jairo Cassiano?!

Estádio

Promessa do prefeito para inaugurar o estádio municipal no dia 1º de Setembro,

Torço que sim e faço duas sugestões:

Que mudem o nome do estádio para Padre Paolino.

Inovem e façam um Referendo na cidade com a proposta.

Que a prefeitura dê um jeito de comprar uma grama adequada para o campo…

Não me venham dizer que aquele pasto que ali nasceu serve para jogar futebol.

Servia quando éramos jovens, bobos e isolados do resto do Acre…

Que um dia no passado este blogueiro fez até um gol no Grêmio e deu o título inédito ao time da Assincra.

Mas, por favor, plantem o mesmo tipo de grama da Arena da Floresta.

E cuidem.

Nota 9

O ex-prefeito Mano se deu nota 9.

Tá na última edição do ano do SENA XXI.

Total autonomia

Contam as ferinas línguas do principado que o secretário de Obras Tião Lucena (TL) é um dos que mais trabalha na atual gestão.

Tem até uma aposta rolando na cidade que Tião não dura na pasta até o Carnaval (maldade…)

Uma das condições de TL ao prefeito para aceitar o cargo foi ter autonomia.

Pois é: Tião chegou hoje na secretaria e teria visto uma mocinha indicada, não por ele, para começar a trabalhar, ao que teria exclamado em voz alta:

-Rapaz, rapaz, tá parecendo a administração do Biléu, que eu não tinha autonomia nenhuma!

Quá quá quá!!



J R Braña B.