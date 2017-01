Do secretário Sibá Machado para este blog:

“Hoje foi depositados 500 mil reais de emenda parlamentar minha para a Seap (Secretaria de Agric/Pecuária) para comprar Equipamentos Agrícolas. O secretário Reis já licitou e em breve os equipamentos estarão sendo entregues.”

Outra:

“Na manhã desta sexta-feira recebi a honrosa visita do Vereador Raquel de Tarauacá, Manoel Monteiro da Cooperacre e do Dr Evaldo do Ministério da Agricultura”



editado by Maria Lúcia