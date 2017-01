Candidata à Assembleia do prefeito de Sena começa a se definir?

Ainda é apenas uma pergunta e algumas conjecturas, pero no si sabe al cierto.

Começam as consequências do rompimento entre o novo prefeito do município de Sena Madureira e a empresária Charlene Lima.

A primeira consequência é que já surge um nome que talvez Mazinho Serafim (PMDB) apoiaria de olhos fechados: Meire, sua mulher e atual secretária de Ação Social.

A segunda consequência é que o deputado estadual Gerlen Diniz passou somente uma semana reinando sozinho no oficialismo municipal como potencial candidato em 2018 à reeleição com apoio da máquina.

E a terceira é que, se for verdade verdadeira, a primeira-dama imediatamente entra no radar dos políticos locais (situação e oposição).

Opinando de longe, talvez este momento não tenha sido o melhor para deixar vazar uma informação estratégica (para o prefeito e seu grupo) dessas.

Mas, enfim….

… a Maria Lúcia (comandante interina do blog), começa a se mexer e a me deixar mais tranquilo nas minhas duas curtíssimas semanas de ócio.

E sobre o tema, sugiro a leitura do livro Ócio Criativo, de Domenico de Masi, e transcrevo três frases do mesmo livro de três autores distintos…Para Maria Lúcia, claro.

J R Braña B.

editado by Maria Lúcia (chefe enviou há pouco e disse que ia dormir…já é madrugada onde está)