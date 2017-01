Ministro Gilmar Mendes no mesmo busão que eu em Lisboa

Dei de cara na sexta, 20, com o ministro do STF (presidente do TSE) Gilmar Mendes em voo de Lisboa a Brasília.

Claro que ele nem me notou…

Quem sou eu…, né?

Ele estava acompanhado da mulher (eu também) e carregava as malas.

Ficamos próximos dentro do busão.

Durante o trajeto do aeroporto até à aeronave conversou com um jornalista da Folha/Globo que estava presente e disse acreditar em acidente a tragédia com o ministro Teori Zavascki.

O jornalista insistiu em conversar, mas, esperto, Gilmar ficou quieto.

Sua mulher que falou bastante (lamentou a morte) sobre o ministro Teori.

Fosse no Brasil Gilmar Mendes teria uma plêiade de serviçais a carregar suas malas.

Na Europa ninguém o conhece.

É um cidadão como outro qualquer.

E entrou no mesmo busão da TAP como eu para tomar o avião para o Brasil.

Coincidência…

O voo atrasou por conta de uma inspeção da polícia portuguesa no avião.

Não havia nada de anormal.

Voo tranquilo.

Quem vai gostar de ver isso (o ministro com as próprias malas) é o PHA, que ama Gilmar Mendes.

J R Braña B.