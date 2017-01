Negociação salarial em Sena: sinteac x prefeitura

Houve reunião de negociação nesta segunda com a presença da presidenta da entidade em nível estadual, a Rosana.

A prefeitura estaria propondo parcelar em cinco vez o salário de dezembro, que está atrasado.

Um exemplo: no primeiro mês (1ª parcela) receberia a educação, no segundo a saúde (única que recebeu…aliás, avisa um navegante e leitor do blog que a saúde rebebeu em dezembro um extra de R$ 2,8 milhões), no terceiro obras etc…

O município quer começar a pagar a partir do dia 15 de março.

O Sinteac aceita as cinco parcelas, mas que receber a partir do dia 10 de fevereiro.

Nesta terça haverá novo encontro entre as partes.

Como se vê, não está difícil chegar a um entendimento.

Difícil mesmo é ficar sem o salário de dezembro.

J R Braña B.

editado by Maria Lúcia