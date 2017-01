Moisés pede INSS nos municípios isolados

Em visita ao gerente executivo do INSS, Elias Evangelista, o deputado federal Moisés Diniz (PCdoB) pediu uma ação emergencial do órgão no município de Jordão.

“Há dois anos que não tem ação do INSS em Jordão. O mesmo ocorre com os outros três municípios isolados”, informou Moisés.

O parlamentar acreano diz que está agendando uma audiência com o presidente do INSS, em Brasília, para solicitar a instalação do órgão nos quatro municípios isolados: Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

“Acreanos pobres das comunidades rurais e aldeias indígenas têm que viajar de 2 a 5 dias de barco para poder se aposentar”, acrescenta.

O parlamentar do PCdoB estará acompanhado do senador Sérgio Petecão (PSD) nessa agenda com o INSS.

Moisés está mobilizando os prefeitos, vereadores e sindicatos rurais dos quatro municípios isolados a favor da luta pela instalação do INSS em suas cidades.

O parlamentar vai sugerir aos prefeitos a doação dos terrenos e à bancada acreana que destine uma emenda coletiva para a construção dos prédios do INSS nos municípios isolados.

“Acabou o ciclo de deputado agir sozinho. É preciso trabalhar em bloco, unindo a bancada e a sociedade acreana nessas lutas mais emergenciais”, finalizou Moisés.