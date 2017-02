Sena e a agenda da violência: 4 mortes só hoje

Este blog tem horror ao mundo cão dos sites do Acre, do interior e da capital.

E pede, encarecidamente, aos inscritos no grupo de waltssap do blog, evitarem posteres sobre a violência banal do dia a dia.

Noticiar violência aqui é uma exceção, um castigo para nós.

Sena tem uma predileção, parece, para a violência.

E o pior: a violência mobiliza a muitos.

Para combatê-la?

Não.

Para comentá-la em redes sociais apenas.

Nesta tarde, dizem, um tiroteio entre polícia e algumas pessoas no ‘Ramal do 12’ (sentido Sena-Manoel Urbano) teria acabado em quatro mortes e dois feridos, que estão no hospital (polícia isolou unidade).

A agenda em Sena não muda: é somente a violência.

Vade retro!

J R Braña B.

PS: aqui embaixo a contribuição de um navegante do principado: a foto mostra a polícia isolando a área da frente do hospital João Câncio Fernandes.