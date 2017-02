Trump revoga ‘Green Card’ e Mazinho revoga ‘6ª Parte’ (v)

Comparação esdrúxula?

Depois de muita pressão, o novo presidente dos EUA teve que voltar atrás na medida que impedia a entrada de imigrantes que tinham já assegurados o Green Card (visto definitivo para morar e visitar o país).

Donal Trump começa a perceber que a administração pública é muito diferente de administração privada, onde o dono manda e faz o que quer.

Na administração pública, de interesse público – tudo tem limite…até as pretensas medidas certas ou corretivas, que não são o caso dessas de Trump.

No principado de Sena, o novo prefeito Mazinho Serafim é um empresário também (não com a dinheirama do Trump), mas anulou num dia e revogou no outro um benefício salarial (6ª parte) dos servidores da prefeitura.

Nos EUA como em Sena, a pressão aumentou dentro da panela da administração pública imediatamente…

O que vale dizer que tanto Trump quanto Mazinho, aos poucos, vão aprendendo que empresa privada ou aprendizado em empresa privada – não tem nada a ver ou não serve para administração pública, assim, automaticamente.

Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa.

Vídeos das redes sociais com Mazinho explicando a medida e a revogação dela:

