Matéria oficial da prefeitura de Sena: aposentados serão dispensados

Oficial da prefeitura de Sena

O corte reduz R$368 mil mensais na folha de pagamento, verba que será destinada na melhoria de ruas, escolas e postos de saúde

Visando regularizar a situação financeira da Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o prefeito Mazinho Serafim precisou decretar a dispensa de todos os aposentados pelo INSS que ainda estavam atuando na administração municipal, tendo em vista que esses servidores possuíam ilegalmente um duplo vínculo.

A medida realizada proporcionará uma redução de despesas, sendo que hoje a folha de pagamento representa 68% do orçamento do município, quando o máximo permitido é de 54%. “Esses funcionários estão sobrecarregando a folha de pagamento. Essa redução necessária também proporciona verbas para que a gestão realize investimentos no município”, disse Mazinho.

Ele destacou que entre os funcionários aposentados que precisarão ter seus vínculos rescindidos estão alguns gestores escolares eleitos. “Neste caso, consultamos o departamento jurídico e fomos aconselhados que os diretores de escola ficassem até o fim dos seus mandatos [que têm a duração de 4 anos], tendo em vista que essas pessoas foram eleitas pela comunidade escolar, pais, alunos e funcionários. Entretanto, após o fim das suas gestões eles também serão desligados do serviço público municipal”, disse o prefeito.

Mazinho também falou a respeito da diferença salarial de alguns aposentados que fazem parte do quadro da Educação, que recebem altos salários, enquanto os novos professores do processo seletivo de zona urbana terão como piso R$1.061 e os de zona rural apenas R$937. “Enquanto uns ganham um salário mínimo para fazer o mesmo serviço, outros ganham seis, sete mil reais, não é justo, e também está fora da lei”. comenta Serafim.

Além disso, depois dos cortes, a oportunidade de futuramente realizar um concurso público já se aproxima da realidade. “Com a medida tomada, abre-se a oportunidade para a realização de um concurso público, dando oportunidade para tantos jovens que hoje sonham em entrar no mercado de trabalho e não encontram vagas. Essas pessoas que hoje estão saindo cumpriram seu tempo de contribuição e já estão aposentados. Por isso está na hora de descansar e dar oportunidade para os nossos jovens que tanto precisam de um emprego. O último concurso público realizado foi no ano de 2004, há mais de 12 anos”, lembra.

Mazinho ainda destacou a importância desses servidores, que segundo ele colaboram para o desenvolvimento do município. “Eu sei que é uma medida dura, sei que muitos não queriam deixar seus trabalhos, muitos queriam continuar recebendo seus salários, mas quero dizer que a atitude tomada não tem nada pessoal. Quero dizer a esses servidores aposentados que estão sendo desvinculados, que o sentimento é de gratidão minha e também de toda população, vocês construíram a história de Sena Madureira, são vinte cinco anos de trabalho, alguns com 30, isso é uma vida. Sabemos da importância de vocês e somos muito gratos”.

O prefeito ainda estendeu agradecimento aos funcionários que dedicaram anos de carreira ao município: “O sentimento é de gratidão que eu tenho por vocês, por terem colaborado por Sena Madureira, por terem carregado o município até aqui, peço compreensão para que juntos possamos realizar melhorias na nossa cidade e ajudar nosso povo”.

Sobre a economia, o corte reduz R$368 mil mensais na folha de pagamento, verba que será destinada na melhoria de ruas, escolas, postos de saúde e na reforma e ampliação de vagas emergenciais no cemitério municipal, entre outras demandas da população de Sena Madureira.

“Neste momento eu preciso que a comunidade de Sena Madureira me dê seu apoio, eu preciso que vocês entendam essa medida dura que estou tomando, não é todo mundo que tem coragem de tomar essa decisão para o bem da nossa cidade. É uma economia de R$ 368 mil que está sendo tomada. É uma medida dura que mexe com famílias, mas que precisa ser realizada, para que possamos realizar investimentos com esse recurso na nossa cidade, exemplo disso são os remédios que compramos nesse inicio de gestão, uma economia de 250% mais barato do que as gestões passadas, é valorizando cada centavo público que essa cidade vai melhorar. Peço a compreensão dessas famílias, que me apoiem, me ajudem, isso é para o bem da nossa cidade. Obrigado pela compreensão”, finalizou Mazinho.