Depois de não receber quase nada da parcela do FPM do dia 10, a prefeitura de Sena Madureira recebe 582 mil de repasse do governo estadual por meio da secretaria de fazenda.

Um fôlego para chegar até o dia 20…

PS: até a escola Dom Julio Mattioli está sorrindo também… entrou em sua conta (dia 1º) 60 mil, via FNDE.