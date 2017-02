Marivaldo, presidente do Banco da Amazônia, será candidato a dep federal?

Marilvado Melo, passou uns dias no Acre, particularmente em Sena Madureira, onde foi gerente da agência do banco que hoje preside.

Segundo o ZHO, Marivaldo não ficou em hotel as 48 horas que teria permanecido na cidade.

-Ficou hospedado na casa do novo prefeito – envenena ZHO.

Faz sentido então uma provável candidatura a deputado federal com apoio local…

Não sei…faz?

De novo, com a palavra o presidente do Banco da Amazônia.

J R Braña B.

PS: Uma coisa que ficou mal explicada (se é que houve explicação) foi a saída da gerente do Banco da Amazônia do principado, assim, meio às pressas…o que teria dito a dita servidora, em voz alta – numa rodada de cerveja ainda no final do ano passado?