Tinha esquecido….A Frente Popular de Sena Madureira…

Com atraso de duas semanas retomo a um assunto que findei esquecendo no dia da agenda do governo e do ministro do meio ambiente na reserva Cazumbá, em Sena.

Pois bem:

Sabe quantos cargos comissionados do governo/Frente Popular no município haviam no encontro, que contou com a presença do governador Tião Viana?

Um! (01)!

Acredite!

Repito: UM! (01) !!!

A foto não deixa dúvida.

Só o grandão e ex-prefeito Nilson Roberto Areal de Almeida (nem precisava o círculo).

Verifiquei nas dezenas de fotos do Sérgio Vale, publicadas no dia na agência de notícias do governo.

Nem sinal dos beneficiados pela Frente Popular na cidade…

E olha que no principado há vários cargos em comissão do governo.

E faz uma semana um articulador político da Frente Popular na cidade, Jairo Cassiano, foi nomeado.

Pois é…

Nada que uma mexida estratégica nesses cargos de vez em quando que não mudasse esse marasmo e o descompromisso político…

J R Braña B.