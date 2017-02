Secretário Sibá visita SBPC e dá palestra em universidade paulista

Do secretário da Sedens, Sibá Machado para este blog (fotos abaixo)

Em visita à sede Nacional da SBPC em São Paulo, tive uma conversa com a Presidente Dra Helena Nader.

Na ocasião, acertamos a presença da SBPC em Três Agendas no Acre em 2017:

– Lançamento da Hélice Tríplice,

– Viver Ciência,

– Congresso do Ifac.

Momentos da Palestra que fiz nesta quinta-feira na UNESP sobre o Código Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação.

Mesa Coordenada pelo Reitor Dr Sandro Valentini e tendo como Debatedor o Dr Fernando Menezes Representando a USP.

Na ocasião, acertamos um Seminário reunindo todas as Universidades, o Tribunal de Contas e o Ministério Público em São Paulo e outro no Acre.

Acertamos também fazer o Ato de Lançamento da Hélice Tríplice e o Código Nacional de CT&I em Rio Branco em Maio.