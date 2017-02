Sena: 2ª noite de Carnaval foi espetacular!

Sem meias palavras:

A segunda noite de folia no principado de Sena foi a melhor segunda noite de Carnaval do Acre.

O público compareceu na quantidade certa, aquela que deixa o Carnaval bom e tranquilo para quem gosta de se divertir sem problemas com isso ou aquilo.

Foi uma noite especial.

Até este blogueiro que bebe muito pouco exagerou nas doses da ‘preciosa’ gelada.

Comecei com os amigos autarquias Chico Preto e Mamede…e com Deyse Maria por perto.

Passei pelo frevo da prefeitura e acabei no Passatempo, do Romariz, onde se vende a ‘preciosa’ mais gelada do Brasil.

Os cinco minutos de chuva torrencial não impediram que a festa seguisse…

E aí bote madrugada adentro…Zero Hora, Uma, Duas, Três…

Foi uma supernoite de Carnaval no principado para compensar o cemitério da primeira noite, que não vi, mas me contaram.

Hoje continua o frevo…

E ainda estarei por aqui.

Perguntaram se vou falar do discurso-campanha-propaganda-do-prefeito-Mazinho no meio da noite.

Claro.

E achei bom que tenha discursado.

Mas fica para o próximo blog post.

O novo prefeito do principado me deu pauta para a semana toda.

J R Braña B.