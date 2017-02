Economia: Empresa do Acre já pode exportar pescado para EUA

AgGov:

Mais uma grande conquista para a indústria acreana: o Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia está oficialmente certificado para exportar o pescado do Acre para os Estados Unidos da América (EUA). A autorização foi emitida na sexta-feira, 24.

O secretário de Indústria e Comércio do Acre, Sibá Machado, disse que as negociações com o mercado americano se iniciaram ainda no ano passado, tendo forte intervenção do governo. Com a ida do governador Tião Viana aos Estados Unidos em janeiro deste ano, foi possível avançar nas negociações e dar celeridade à emissão da certificação.

“O Serviço de Inspeção Federal (SIF) autoriza a exportação da Peixes, mas cada país tem regra própria, por isso estamos contactando outros países para ofertar o nosso produto. Foram feitos vários testes rigorosos até se chegar a essa certificação. Com esse resultado, a peixes está apta a vender pescado para os EUA”, contou o gestor.

(…)