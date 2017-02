Ao vivo: no YouTube e Facebook nesta quarta (Atlético x Coritiba)…adeus monopólio global

ESPN:

Após o polêmico adiamento do Atletiba no dia 19 de fevereiro, o maior clássico do futebol paranaense está confirmado para esta quarta-feira, 1º de março, às 20h (de Brasília), na Arena da Baixada, e com transmissão inédita via Facebook e Youtube.

Na última segunda, Atlético e Coritiba utilizaram suas redes sociais para garantir a realização do jogo.

“Após adiamento da partida, O Clube Atlético Paranaense e o Coritiba entram em campo para disputar o clássico #Atletiba. Assista ao primeiro clássico da história do futebol brasileiro a ser transmitido exclusivamente pelas redes sociais!”, escreveram os clubes nos seus canais do Youtube.

PS: FLU e os outros times do Brasil devem seguir o modelo e não ficar a mercê de uma única emissora. Vamos todos assistir para dar uma grande audiência e incentivar a independência do futebol brasileiro – J R Braña B.