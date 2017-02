Sena: Temporada 3: discurso de Mazinho tem saudação com o dedo ao blog (vídeos)

A 3ª Temporada que completa os sete trechos do discurso carnavalesco do prefeito Mazinho Serafim, de Sena Madureira, poderia ter encerrado bem.

Tudo tudo normal – e dentro do que permite a política – nos seus ataques a três vereadores (Josandro, Boa Ideia e Railton).

Os criticou politicamente isso é compreensível.

Diz que ‘está sofrendo o diabo’ com os três na câmara.

No vídeo abaixo, o prefeito fala das demissões dos aposentados (e diz que tinha de ser o chacal) e que vai fazer concurso público até o fim da sua gestão.

Disse ainda que quer morrer em Sena Madureira.

E na última mensagem de Mazinho ele pede que o Carnaval seja tranquilo, como tem sido até hoje, mas esqueceu de selecionar seus assessores para levar para cima do palanque.

É exatamente neste último vídeo que o boludo (é assim que os argentinos chamam as pessoas estúpidas) que se incomodou com a minha presença cochicha para a apresentador mostrando que estou presente no Carnaval público (ou o Carnaval é privado?).

Não satisfeito em ser apenas um sabujo e xeleléu aponta em minha e direção e saúda oestadoacre.com, os melhores leitores e navegantes com o dedo médio para cima…Essa é a referência em educação e bons modos que se aprende hoje em dia no principado de Sena Madureira?

Deve ser.

Claro que o prefeito nem viu (vai ver hoje aqui neste blog) esse gesto desse cavalheiro-assessor.

Porém, se depois de assistir e der o aval, endossar o gesto – pior para o principado e para a política local…

Se não concordar deve soltar uma nota pública condenando essa atitude grosseira de um boludo que prejudica não a este blog ou mim pessoalmente – mas a imagem do município, do Carnaval de Sena Madureira e de uma gestão que está apenas começando.

J R Braña B.

