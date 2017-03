Sena: Mídia oficial: prefeitura avalia carnaval 2017

De responsabilidade da prefeitura de Sena

Público expressivo comparece à última noite de folia do Carnaval em Sena Madureira

Milhares de pessoas lotaram a Avenida Avelino Chaves na última noite do Carnaval de Sena Madureira 2017. Os foliões compareceram em grande número durante todas as noites. A abertura do Carnaval senamadureirense ocorreu na última sexta-feira (24).

Em clima de tranquilidade e alegria, os foliões se divertiram bastante dançando em ritmo carnavalesco. Durante os cincos dias da festa da festa momesca, artistas locais e da Capital animaram o público. Nesta terça-feira (28), a animação ficou por conta dos artistas Altieres Brito, Nícolas e Matheus, Banda Pegada Sem Vergonha e Trio Furacão.

Idealizado pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira, o Carnaval popular recebeu toda uma estrutura de barracas, som, iluminação, decoração, camarotes e segurança para os foliões se divertirem à vontade no corredor da maior festa popular do Brasil.

Avaliação

O prefeito Mazinho Serafim (PMDB) prestigiou todas as noites de Carnaval e avaliou positivamente a festa de momo no município. Segundo o gestor, a organização, a participação dos foliões e a animação das bandas foram fatores positivos do Carnaval 2017. “Fico feliz em poder proporcionar, junto com nossa equipe, momentos de alegria à nossa população”, destacou.

O prefeito lembrou também do clima de tranquilidade durante os cincos dias de festa na Avenida Avelino Chaves. “O Carnaval foi em clima de tranquilidade, graças a Deus não aconteceu nenhum incidente grave e os foliões participaram ativamente da folia em clima de paz e diversão”, comemorou Mazinho.