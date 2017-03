Tião Viana e Petecão: 70 milhões para a segurança

AgGov:

O governador Tião Viana, juntamente com representantes do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre (Sisp), recebeu na Casa Civil nesta sexta-feira, 3, o coordenador da bancada federal do Acre, senador Sérgio Petecão. Na ocasião, o governo formalizou uma proposta que pede a liberação de uma emenda impositiva de bancada para a Segurança Pública, no valor de R$ 70 milhões.

A pauta já fora objeto de discussão na última reunião com todos os parlamentares da bancada, dia 20 de fevereiro, na Casa Civil. A união entre Estado e bancada do Acre visa um esforço conjunto, no qual, pela primeira vez, os parlamentares se propuseram liberar para a área.

“Queremos unir forças para vencer o narcotráfico na Amazônia, coisa que outros estados não estão conseguindo fazer. O senador Petecão, como coordenador da bancada federal do Acre, ficou de receber hoje esse detalhamento que estamos apresentando. Nossa gratidão à bancada do Acre”, disse Tião Viana.

O governo do Acre calcula que, por ano, são gastos mais de R$ 475 milhões com pessoal, manutenção e infraestrutura para a Segurança Pública acreana. Além disso, já estão garantidos outros R$ 62 milhões para investimentos só este ano.

“Agradeço ao governo pela celeridade que ele deu na elaboração desse plano de urgência das demandas de segurança. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Aqui assumimos um compromisso com toda a Segurança Pública e o governo para que ainda nesta terça [7] façamos uma reunião com toda a bancada do Acre para tornar pública as demandas prioritárias da Segurança”, disse o senador Petecão.

(…)