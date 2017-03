Quem vai ficar com um governo desses? Empresas brasileiras mudam para o Paraguai

Matéria da Carta Capital mostra que a desindustrialização do Brasil aumenta a cada dia.

Com o golpe do PMDB/PSDB e seus aliados tudo piora e o jeito é sair do país.

Carta Capital:

Desindustrialização do Brasil favorece o Paraguai

A inauguração, neste mês, da subsidiária da Brinquedos Estrela no município de Hernandarias, no Paraguai, confirma a tendência de grandes e médias indústrias brasileiras transferirem suas produções ao país vizinho, para escapar do câmbio e dos juros desfavoráveis, aproveitar salários e tributação mais baixos e aumentar as exportações.

Com investimentos de 2 milhões de dólares, a unidade começará com 200 empregados e montará produtos com componentes importados da China, segundo o presidente do grupo, Carlos Tilkian. De mudança estão 58 companhias até agora, registra a Confederação Nacional da Indústria, lista que inclui outros líderes setoriais como a JBS, do setor de carnes, e a Riachuelo, de vestuário.

(…) As exportações das maquiladoras instaladas no Paraguai subiram 25% em janeiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior. As autopeças, com participação de 49%, ocuparam o topo da lista. Em 2012, o setor não existia no país e seu crescimento corresponde ao definhamento do parque produtivo brasileiro, com capacidade ociosa de 54,2% em novembro.