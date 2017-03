Mídia oficial da prefeitura de Sena: processo seletivo

de responsabilidade da prefeitura de Sena:

Na manhã de sexta-feira (3), acompanhado da assessoria jurídica da Prefeitura de Sena Madureira e do secretário Municipal de Educação, o prefeito Mazinho Serafim (PMDB) participou de uma reunião no Tribunal de Contas do Estado (TCE) em Rio Branco.

Na ocasião, o prefeito levou até o presidente do TCE, Valmir Ribeiro, a questão sobre a liberação do processo seletivo simplificado aberto pela prefeitura para a contratação de professores e outros profissionais de Educação, que fora suspenso por força de uma decisão do Tribunal de Contas do Estado.

No encontro o prefeito salientou que a contração desses provisionais é essencial para que se inicie o ano letivo nas escolas que integram a rede municipal de ensino em Sena Madureira. “Esta foi a segunda vez que estivemos em Rio Branco, no TCE. Informamos que sem a contratação desse pessoal não teremos como iniciar as aulas”, comentou Mazinho.

Segundo o prefeito, as medidas cabíveis já foram tomadas e toda equipe está aguardando a liberação do processo seletivo na próxima semana, para que se concluam as etapas do certame e em seguida se inicie o ano letivo.

Com o limite de gastos da folha de pessoal extrapolado, a Prefeitura de Sena Madureira estava impossibilitada de contratar novos profissionais. Por isso, no encontro com o presidente do TCE o prefeito Mazinho também informou que já foram adotadas medidas de redução nas despesas na folha de pessoal.