Emilson Farias, segurança, reúne situação e oposição em Sena Madureira

Uma constatação: a articulação política do governo começa a funcionar no principado de Sena com a nomeação de Jairo Cassiano.

Ontem Jairo e os vereadores Railton e Boa Ideia encontraram com o secretário de segurança na capital e hoje Emilson Farias passou a manhã no município encaminhando os pedidos da cidade – e dos políticos locais – no tocante à segurança.

Obras da nova delegacia (deve ser entregue em um mês);

Carros da PM serão recuperados;

Posto do Segundo Distrito (não será reformado agora e PM diz que não há efetivo para cumprir plantão no local)

editado by Maria Lúcia