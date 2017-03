(fotos: Diego Gurgel)

Hoje, 8 de Março, de Dia Internacional da Mulher…

As mulheres do Acre foram às ruas….. protestar!!!!…

Não foram mostrar beleza…

Nem feminilidade que a velha mídia tenta nos vender.

Foram dizer que é preciso mudar a relação de gênero no Acre…e no Brasil.

Foram às ruas dizer que não são recatadas nem do lar…

São do mundo…

E que mandam nas suas vidas…

As mulheres do Acre encheram a Praça da Revolução…

Porque as mulheres acreanas, em si, são uma Revolução.

Também neste dia 8 as mulheres do Acre, como fazem sempre, suaram a camisa no trabalho.

Porque ajudam seus companheiros no dia a dia do sustento da casa.

Elas foram às ruas exigir respeito.

As mulheres do Acre são lutadoras, politizadas e avançadas na consciência.

As mulheres do Acre são diferente…

As mulheres do Acre…

J R Braña B.