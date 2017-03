DEM deve enquadrar vereador que votou contra professores em Sena

Com a presença do presidente estadual Tião Bocalom, o DEM de Sena Madureira deverá pedir explicações ao seu único vereador eleito na cidade que, na noite de terça apoiou projeto do executivo que reduz conquistas da educação municipal.

O presidente do DEM em Sena, Carlos Vale, disse ao blog que ficou ‘surpreso’ com a atitude (voto) do vereador Silvano Farias e que inclusive foi questionado por servidores da educação que acompanhavam a sessão de terça-feira.

-O DEM não é aliado da prefeitura de Sena – disse Carlos.

Em Sena são 13 vereadores e o prefeito conta o apoio de 10 deles, incluindo o presidente da Câmara.