O TCE é quem define agora o que o governo e as prefeituras devem fazer?

Queria ter escrito sobre esse assunto que o ac trouxe hoje pela manhã, mas não deu por motivos óbvios: é tão grande a nossa estrutura aqui do blog, com tanta gente na equipe, que quando tenho que resolver as coisas comuns de uma pessoa normal na rua os melhores leitores percebem o buraco (sem atualização) que fica….um dia vai melhorar essa falta de estrutura…ou não vai.

Mas vamos ao assunto TCE que, pasmem, proibiu o governo do Acre de fazer concurso público!

Vou repetir: o Tribunal de Contas do Estado (órgão auxiliar da Assembléia Legislativa) não deixa que o governo realize o concurso da PM e outros…

Segundo TCE, o governo tem que se adequar a LRF (que limita gastos no estado brasileiro e seus defensores acham que essa Lei de Responsabilidade Fiscal é a mãe de todas as soluções).

Sabe quem propôs essa Lei ao Brasil?

O FMI (Fundo Monetário Internacional)

Sabe qual governo começou a adotá-la?

O governo do PSDB, quando FHC era presidente no ano de 2000.

Pois bem: essa Lei é aplicada pelo governo federal, estadual e municipal e serve apenas para reduzir investimentos nas áreas de educação, saúde e pessoal.

Mas não serve para reduzir o pagamento da dívida pública (cujo credores, os maiores, são os bancos).

Isso mesmo! A LRF não reduz uma vírgula de centavo do pagamento da tal dívida pública, que o povo paga todo dia aos bancos e ao mercado via governo federal.

Com essa Lei do FMI, desde o ano 2000, os orçamentos dos estados e municípios são limitados em nome de uma suposta ‘responsabilidade’, causando uma piora nos serviços públicos, com o sucateamento e a eterna falta de pessoal para melhor atender as demandas.

Entendeu agora por que o TCE está proibindo o governo do Acre contratar novos PMs?

Entendeu agora por que o TCE impede da prefeitura de Sena Madureira contratar professores para começar o ano letivo?

Tudo vem lá do ano 2000, quando a oposição (PSDB) estava no governo (agora estão de novo, pois assumiram assaltando o poder com o golpe).

E você pode ficar pensando: a gente vota no governo e no prefeito para que eles tomem medidas para ajudar a população e vem o TCE e impede que se abra concurso público, processos seletivos…etc…

Para quê votar, então, se o TCE e o MP (sem passar pelo crivo do voto) já governam os municípios, os estados e o Brasil atualmente?

J R Braña B.