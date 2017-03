AgGov:

Em decisão liminar (não definitiva) divulgada pelo Tribunal de Justiça do Acre na tarde desta quinta-feira, 9, o desembargador Pedro Ranzi autorizou a manutenção dos concursos públicos lançados pelo governo do Estado nas áreas de saúde, educação e segurança.

Na liminar, o relator do processo entendeu que a decisão da conselheira Naluh Gouveia extrapolou a competência ao julgar atos do governador do Estado.

(…)

Em tempo: O TCE é quem define agora o que o governo e as prefeituras devem fazer?