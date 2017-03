Governo (Sedens): 500 milhões ao setor rural (v)

Da Sedens:

AgGov:

O fortalecimento da produção rural é uma das prioridades da gestão do governador Tião Viana. De 2011 a 2016, o governo calcula que investiu mais de R$ 500 milhões no setor. Nesta quinta-feira, 9, o governador e sua equipe apresentaram, em frente ao Palácio Rio Branco, os novos maquinários e implementos agrícolas disponíveis para agricultores realizarem a colheita de milho no Baixo e Alto Acre. O investimento é de R$ 5 milhões.

Do total investido, R$ 2 milhões são originados de emenda parlamentar do deputado federal licenciado e atual secretário de Indústria e Desenvolvimento do Estado, Sibá Machado. Os outros R$ 3 milhões são de recursos próprios do governo. Na ocasião, foram apresentados diversos equipamentos, como colheitadeiras de plataforma, caminhão para descascar café, tratores e outros caminhões e equipamentos.

“Aqui colocamos três milhões para o pequeno, o médio e o grande produtor rural. É o nosso investimento no desenvolvimento inteligente e econômico que vai emancipar e libertar o Acre economicamente. O governo celebra hoje mais de R$ 500 milhões em investimentos no setor agropecuário acreano”, destacou Tião Viana.

(…)