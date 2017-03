‘Rocha deixa PT sem discurso’ (e PT deixa oposição 09 eleições fora da prefeitura/gov)

Vejam que engraçado esse release do deputado federal Rocha (tucano) enviado às redações da mídia local.

O texto afirma que Rocha ‘deixou o prefeito Marcus Alexandre sem discurso’ na frente do ministro Blairo Maggi, o maior produtor de soja do mundo que é ministro da agricultura (ou seria agronegócio?) do Temer.

Porque a agricultura familiar (que põe na mesa do brasileiro a comida do dia a dia) mesmo está indo para o beleleu.

Rocha esqueceu de dizer que o PT vence há 05 eleições consecutivas para o governo do Acre e quatro consecutivas para a prefeitura da capital….um total de 09 pleitos seguidos a oposição indo a Manacapuru.

Quem deixou quem, então…?

(A melhor atitude do deputado Rocha em todo seu mandato foi se posicionar contra o Fim da Aposentadoria proposta pelo seu governo golpista..aí estamos de acordo)

Mas, se tiver paciência para ler release, leia o que diz o deputado Rocha, abaixo:

J R Braña B

Release do dep Major Rocha enviado ao blog:

Major Rocha põe Marcos Alexandre em saia justa pela falta de apoio ao agricultor

Uma reunião com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ocorrida na manhã desta segunda-feira na sede da Federação das Indústrias do Acre, em Rio Branco, resultou em uma saia justa ao prefeito Marcus Alexandre, quando o deputado federal Major Rocha (PSDB) usou as palavras do prefeito por conta da falta investimentos no setor agrícola do Estado nos 20 anos de (des)governo do PT. Rocha criticou duramente o retrocesso no setor, cujos reflexos se manifestam na crise econômica vivida pelo Estado.

Em uma fala, o prefeito da capital lembrou que os Estados cuja opção de desenvolvimento foi por investimentos na agricultura estão tendo melhores condições de enfrentar a grave crise financeira atual. Aproveitando a deixa, Rocha foi taxativo: “Uma pena que há 20 anos não é assim aqui no Acre, onde o foco do estado tem sido outras direções e não na agricultura”.

Major Rocha atacou os anos de atraso do Acre em termos de investimento e apoio à agricultura: “O Acre, um dia, já mostrou ter vocação agrícola. Já tivemos a maior estação de piscicultura e a maior usina de leite da região, exportando mais de 20 produtos para todo o pais. Mas a produção de leite no Acre diminuiu nos últimos 20 anos e o rebanho bovino do Acre, maior que o de Rondônia, hoje é quase cinco vezes menor. Esse é o resultado de 20 anos de PT”.

Rocha ressaltou ainda os tempos onde as unidades da Companhia de Armazéns Gerais do Acre (Cageacre) costumavam estar abarrotadas de produtos agrícolas, como arroz, milho e feijão. Falando para o ministro, o deputado ressaltou: “Hoje os produtores acreanos sofrem e por isso é importante a visita do ministro para podermos mudar o foco e apoiarmos quem realmente produz”.

O parlamentar destacou: “Parece estarmos acordando dos 20 anos de atraso. Mesmo com problemas na questão fundiária e principalmente problemas básicos, como a falta de ramais para o escoamento da produção, ainda podemos sair deste atoleiro petista. Em nome dos produtores rurais peço para que o Acre resgate sua vocação de produtor agrícola”.