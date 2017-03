(v): A justiça mais cara do mundo (quanto ganha um conselheiro do TCE do Acre?)

É uma afronta esses salários da justiça no Brasil.

Um tapa na cara de 80% dos brasileiros.

No Acre, o TCE tenta impedir que o governo dê reajuste/reposição salarial aos servidores, além de tentar barrar os concursos públicos.

Quanto ganha um conselheiro do Tribunal de Contas do Acre?

Deve ser igual ao salário de um professor da rede estadual e municipal.

Deve ser igualzinho.

Que tal trocar, então, o mega salário do professor do Acre com o mini salário de um conselheiro do TCE, que nem eleitos são?

(Assista vídeo demolidor de PHA, que faz referência à demolidora reportagem da Carta Capital)

PS: Em tempo: Naluh, se candidata ao governo que voto em você tranquilamente.

J R Braña B.