da AgGov:

Morre aos 87 anos de idade o senhor Wildy Viana das Neves, pai do governador Tião Viana. O falecimento ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 13, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O velório será realizado no Palácio Rio Branco.