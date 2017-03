Depoimento de Lula a juiz federal sobre a lava jato (assista para não falar bobagem) (v)

Nota dos advogados do ex-presidente Lula

Com o depoimento hoje (14/3) do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou-se a fase de coleta de prova oral na ação 0042543-76.2016.4.01.34.00, que corre na 10ª Vara Federal de Brasília. Foram 11 audiências, com a oitiva de 29 testemunhas e 7 interrogatórios, mostrando a total improcedência da acusação de uma suposta tentativa por parte de Lula de impedir ou modular a delação premiada de Nestor Cerveró.

Os depoimentos da fase de instrução mostraram que o real e único interessado na delação de Cerveró era o próprio ex-senador Delcídio do Amaral, cuja delação premiada deu origem a essa ação penal. Lula confirmou não ter relação com ex-diretor da área internacional da Petrobras e tampouco qualquer motivo para interferir em sua negociação com o Ministério Público Federal. Ficou claro que Delcídio mentiu para obter benefícios processuais e conseguir sua liberdade. O ex-senador já responde ação de reparação por danos morais proposta por Lula justamente em virtude dessa falsa acusação.

Todos os argumentos serão agora sintetizados em alegações finais, que serão apresentadas ao juiz para a decisão a ser tomada na 1ª instância.

Esse processo mostra o perigo de se dar credibilidade a delações premiadas desacompanhadas de prova, mas, por outro lado, trouxe a Lula a oportunidade de repor a verdade dos fatos e, com tudo esclarecido, ver reconhecida sua inocência.

Cristiano Zanin Martins e Roberto Teixeira