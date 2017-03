Lula: ‘Chamem o dono da Globo e da Record para me delatar’

Fernando Brito, Tijolaço:

O ex-presidente Lula, no depoimento que presta à 10a. vara Federal em Brasília, acusou os grandes meios de comunicação de estarem patrocinando uma campanha de ataques a ele:

– Quem sabe está na hora de chamar o dono da Globo e da Record para me delatar? Quem sabe eles me delatam? Em nome da liberdade de imprensa, ninguém pode avacalhar a vida dos outros. Eu não sou contra a Lava Jato. Sou contra execrar as pessoas pela imprensa. Sabe quantas horas eu tenho negativas contra mim no Jornal Nacional em 8 meses? 16 horas!

Lula criticou a cumplicidade entre a Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário e a mídia: ” Juiz, delegado, procurador não devem ficar fazendo pirotecnia com a vida das pessoas. Provem, condenem e ponham na cadeia. Fazer isso não dá”.

E disse que vai defender, acima de tudo, a sua honra pessoal:

– Doutor, eu aprendi a andar de cabeça erguida. Pra quem é da elite isso não significa muito. Mas pra quem veio do nada, é muito. Eu vou defender a minha honra, que é a coisa mais importante da minha vida.