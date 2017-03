Mídia oficial da prefeitura de Sena: medidas contra alagamentos

De responsabilidade da PSM:

Prefeitura de Sena Madureira realiza obras em toda a cidade para de evitar alagamentos nas ruas

Por meio de equipes da Secretária Municipal de Obras, a Prefeitura de Sena Madureira intensificou nestes últimos dias o trabalho de limpeza e desobstrução de canaletas e bocas de lobo em vários pontos da cidade. O objetivo é eliminar alagamentos nas ruas em razão do período de chuvas.

De acordo com o subsecretário de Obras, Fabrício Ferreira, as equipes estão focando nos pontos cruciais da cidade. “Sempre que acontece uma chuva muito forte procuramos resolver as situações mais críticas, mas estamos percorrendo por vários bairros, solucionando vários problemas de imediato”.

As equipes já realizaram trabalhos em alguns pontos, como: Avenida Avelino Chaves, Padre Egídio, Virgulino de Alencar, Invasão e Jardim Primavera. De acordo com Fabrício, as equipes já estão empenhadas realizando manutenção dos bocas de lobo e construindo tampas de bueiros.

Fabrício ainda destacou que a secretária de Obras está com uma equipe realizando um trabalho no lixão da cidade e melhorando o acesso de entrada: “Estamos realizando um trabalho de recapagem e melhorias na entrada do lixão para os carros coletores, pois nunca tiveram essa manutenção, por isso que o lixo já estava chegando na BR-364”.

Finalizando, o subsecretário comentou que vários entupimentos acontecem por questões de entulhos e lixos trazidos pelas águas da chuva, por isso fez um apelo à população para que tenha maior cuidado com a manutenção e limpeza das ruas, não jogando lixo, papel ou quaisquer outros objetos que possam impedir o escoamento das águas.

“Pedimos à população que procure manter a limpeza das ruas, na frente de suas casas, ajudando o trabalho das equipes”, ressaltou Fabrício Ferreira, explicando que, ao se jogar um simples papel na rua, quando vem a chuva esse material é levado para as canaletas de escoamento, provocando a obstrução e a consequente retenção das águas.