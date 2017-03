Naluh, no Rio e RS é o PMDB que governa…

…o PMDB governa?

A conselheira combativa e política Naluh Gouveia (Naluh tá com saudade dos embates) falou hoje durante a sessão do TCE que o tribunal tinha que tomar providências porque ‘senão o Acre vai ficar igual ao Rio de Janeiro e ao Rio Grande do Sul’, que não pagam salários em dia dos servidores há muito tempo.

Sabe por quê, Naluh?

Porque no RJ e RS é o PMDB que está governando (?) e quebrou os dois estados.

Governando?

kkk.

E tudo que o PMDB põe a mão em cima vira……..isso que tá acontecendo no Rio e Rio Grande do Sul.

Naluh, larga o TCE, e se candidata ao governo que voto em você.

J R Braña B.