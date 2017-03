Governador pede a ministro liberação de 70 mi para segurança no Acre

AgGov:

Durante agenda em Brasília nesta quinta-feira, 16, o governador Tião Viana se reuniu com o novo ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para discutir sobre investimentos no valor de mais de R$ 70 milhões para a segurança pública do Acre. Ele também se reuniu com Francisco José Nascimento, representante da superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), para tratar da recuperação de ramais no estado.

Com o ministro, Tião Viana tratou da liberação da emenda de bancada de R$ 70 milhões destinada à melhoria do sistema integrado de segurança pública do Acre em diversos setores, mas principalmente na aquisição de materiais e fortalecimento do sistema prisional.

(…)