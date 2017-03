Janot consegue arquivar denúncia contra o TarjaPreta, por decurso de prazo

GGN:

Jornal GGN – O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal, acolheu um pedido de Rodrigo Janot e determinou o arquivamento de denúncia contra Aécio Neves, feita com base nas delações de Sergio Machado, sob a justificativa de que as penas prescreveram.

Fachin assinaliou que, “como os fatos ocorreram até 2000 e o prazo de prescrição seria 16 anos pela pena máxima do crime de corrupção passiva, o suposto crime não pode mais ser punido desde 2016”, aponta o G1.

PS: e você acha que tucanos vão em cana atualmente no Brasil? Tucanos graúdos, então… – J R Braña B.