Deputado indica 1,7 milhão para Plácido e para Sena….. 33 mil

Tem coisas que não dá para entender.

O blog recebe release do deputado federal tucano Major Rocha informando o seguinte:

O parlamentar está indicando via emendas (isso, indicando, porque deputado federal não libera nada…quem libera recurso de emendas é o ministério) 1,7 milhão para Plácido de Castro para que esse município construa o seu estádio de futebol.

Muito justo!

Beleza, o município de Plácido merece muito mais.

No mesmo release, porém, é informado ainda que Plácido e mais duas cidades (Sena e Assis Brasil) serão ‘beneficiadas’ com a indicação de 100 mil para fortalecer as fanfarras locais.

100 mil para cada uma das cidades pelo menos?

Não!. 100 mil dividido para os três municípios…

Ou seja, o deputado Rocha, que é vice-líder do governo ilegítimo na câmara, está indicando (lembre que deputado não libera nada) para Sena Madureira, que o ajudou na sua eleição – 33 mil reais.

Apenas 33 mil reais!

Não sou eu que está dizendo…é o próprio gabinete do parlamentar.,..é o próprio deputado.

Que Sena Madureira só recebe migalhas, isso eu já sei e todos na cidade sabem também.

Leia o release oficial do dep Major Rocha abaixo:

J R Braña B.

De responsabilidade do gab do deputado Rocha, que também quer aparecer aqui no blog, porque sabe que o mundo da política do Acre (oposição e situação e os vira-latas sem posição alguma) lê este blog todo dia.

Major Rocha abre espaço para R$ 1,8 milho em reforma de estádio e para bandas marciais

O deputado federal Major Rocha (PSDB) viabilizou nesta quarta-feira (15) um importante passo para a liberação de recursos para os municípios do interior do Estado. O volume maior será para a reforma do estádio de futebol de Plácido de Castro, com R$ 1,7 milhões, mas ficou garantido também um apoio de R$ 100 mil paras a bandas marciais desta cidade e mais duas.

O Ministério do Esporte enviou um comunicado informando o atendimento do pedido do deputado para a inclusão do Município de Plácido de Castro no rol dos município atendidos pelo Programa de Implantação e Modernização da Infraestrutura para o Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer, uma iniciativa do Ministério do Esporte para incentivar o desenvolvimento do esporte nos municípios do país.

“Agora caberá à prefeitura a apresentação do projeto para a reforma do Estádio Municipal José Ferreira de Lima, um projeto orçado em R$ 1.706.000,00. Vamos continuar apoiando e acompanhando o trâmite do projeto até a liberação dos recursos”, afirmou o deputado.

(…)

Ministro da Cultura libera R$ 100 mil para bandas

Por conta destas atividades extra plenário da Câmara, o deputado federal Major Rocha havia protocolado um ofício solicitando ao Ministro da Cultura, Roberto Freire, em apoio às diversas manifestações culturais do Acre.

Em reunião ocorrida na manhã desta quarta-feira, o ministro Freire disponibilizou R$ 100 mil reais a serem divididos para as prefeituras de Assis Brasil, Plácido de Castro e Sena Madureira para o programa de aquisição de instrumentos musicais para as Bandas de Música.

(…)

Em tempo: com bem menos o estádio de Sena (que sugiro que batizem com o nome de Padre Paolino) talvez ficasse pronto. Quem sabe em breve o deputado Rocha não seja mais generoso com o principado. Vamos torcer. No dia que for registrarei em manchete e em letras garrafais – J R Braña B.