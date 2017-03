Prefeitura de Sena é a grande cabo eleitoral de tucano à Assembleia

O tucano vereador Josandro Cavalvante continua surfando na onda das trapalhadas da prefeitura de Sena Madureira.

Agora com a decisão (liminar) da justiça de fazer retornar ao trabalho os demitidos (decisão para um servidor vale para todos) do município o vereador do PSDB é o grande beneficiado, pois capitaliza para si a insatisfação dos servidores contra o prefeito.

A base de sua candidatura à Aleac está montada.

Do jeito que vão as coisas em Sena Josandro será deputado estadual em 2018 sem dificuldade!

Sem medo de errar.

Josandro deve está rezando e agradecendo todos os dias ao prefeito Mazinho Serafim pelas medidas que vem tomando em relação aos servidores.

Deixo uma pergunta no ar: nessa prefeitura ninguém pensa politicamente?

J R Braña B.