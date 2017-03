Concurso: 250 novos policiais civis serão contratados viu, TCE?!

AgGov

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) e da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPC), lançará nesta segunda-feira, 20, o edital de abertura do concurso público para provimento de 250 vagas para Agente de Polícia, Auxiliar de Necropsia, Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia Civil do Acre. O documento estará disponível no Diário Oficial do Estado.

Serão 176 vagas para o cargo de Agente de Polícia Civil, 20 vagas para o cargo de Auxiliar de Necropsia, 18 vagas para o cargo de Delegado de Polícia Civil e 36 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia Civil.

O certame está sendo organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e as inscrições poderão ser realizadas pelo site www.ibade.org.br. O valor da inscrição será de R$ 125 para o cargo de delegado e R$ 75 para demais funções. Já os pedidos de isenção deverão ser encaminhados previamente de acordo com o edital.

O período de inscrições será de 21 de março a 16 de abril.

A Prova Objetiva será realizada na data provável de 7 de maio de 2017, no turno da manhã e terá duração de cinco horas. As outras fases são compostas por Prova Discursiva, Prova de Tributos, Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico, Investigação Criminal e Social e Curso de Formação. O cargo de escrivão contará ainda com a prova prática de digitação.