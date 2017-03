Blogueiro deixa a PF em São Paulo (o tarjapreta e o MT nunca são incomodados)

O blogueiro Edu Guimarães já foi liberado da PF em São Paulo, segundo as últimas informações.

A democracia (liberdades) foi para as cucuias no Brasil.

Palmas para os golpistas e seus apoiadores!

Para quem não conhece e quer conhecer e saber das coisas sem ser apenas pelo PiG, acesse o Blog da Cidadania, do Edu.

J R Braña B.

Mais cedo, no Viomundo:

O blogueiro Eduardo Guimarães, do Blog da Cidadania, foi levado coercitivamente, nesta madrugada, para a Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo.

Conversei há pouco com a Tina, esposa do Edu, que está muito nervosa:

“A Polícia Federal chegou às 5 da madrugada. Os policiais não deixaram o porteiro interfonar. Subiram direto. Esmurraram a porta, falando “É a Polícia Federal”.

Como eu estava de camisola, pedi um minuto para trocar de roupa.

Nisso, o Edu já estava na porta para atendê-los.

Entraram revirando tudo, inclusive o nosso quarto.

O Edu foi no camburão da PF, eles não deixaram que ele fosse no próprio carro.

Levaram o computador e o celular dele.

Voltaram há pouco, sem nenhum mandado, para pegar também o meu celular”.